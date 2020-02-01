Голосование за импичмент Трампа состоится 5 февраля

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Решение провести финальное голосование по вопросу импичмента сенаторы приняли после того, как им не хватило голосов за решение о вызове новых свидетелей.

"Большинство в Сенате пришла к выводу, что многочисленные свидетели и более 28 000 страниц документов, которые уже вовлечены в качестве доказательств, достаточны для того, чтобы судить об обвинениях, выдвинутых "менеджерами по импичменту" от Палаты представителей и закончить этот процесс", - заявил лидер Республиканской большинства в Сенате Митч Макконнелл.

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Лидер демократического меньшинства Чак Шумер осудил отказ республиканцев включить в суд дополнительных свидетелей и документы.

Заключительные аргументы сторон на процессе заслушают 3 февраля.

Напомним, 19 декабря 2019 года Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу на основании обвинений в давлении на Украину.