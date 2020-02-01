С 1 марта для поездки в Россию нужен будет загранпаспорт, - Госпогранслужба

Соответствующие изменения предусмотрены правительственным постановлением от 18 декабря 2019 № 1056. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Украинцы, которые до этого поехали в Россию по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении, смогут вернуться по этим документам.

"Такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении, учитывая низкую степень защиты этих документов", — отметили в Госпогранслужбе.

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Так, в 2019 году на границе с РФ обнаружили 89 поддельных документов, и 73 из них были именно внутренними паспортами.

"Не стоит рассматривать это сообщение как рекомендацию посетить Российскую Федерацию. Ведь паспорт гражданина Украины для выезда за границу дает возможность безвизово посетить многие страны. Да и времени на изготовление загранпаспорта, если вы его до сих пор не получали, осталось не так много", — добавили в Госпогранслужбе.