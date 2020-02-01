Сурков еще пригодится Путину в выстраивании отношений с Украиной, - Климкин

Такое мнение в интервью "Радіо Свобода" высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сурков вряд ли исчезнет из этой "обоймы"... Сурков создает новые виртуальные реальности. Козак (заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. - Ред.) "менеджерит" в этой реальности, причем - политически и бизнесово", - сказал Климкин.

Бывший глава МИД отметил, что определяет политику непосредственно президент России Владимир Путин, а советники могут меняться.

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"Это сериал, который пишет Путин, он - продюсер этого. А режиссеры, актеры могут меняться. Но, слушайте, это сериал, который пишет Путин, продюсирует, если хотите. Вот он - продюсер этого. Это Путин. А вот там режиссеры, актеры обычно могут меняться", - сказал Климкин.