Польша стала на 25% чаще отказывать украинцам во въезде, - исследование

Эти данные обнародовала общественная организация "Европа без барьеров". Она ссылается на информацию, полученную от пограничной службы Польши, и на результаты собственных исследований, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество отказов гражданам Украины во въезде в Польшу в 2019 году составило 58,5 тыс., это на 25% больше, чем годом ранее (46,7 тыс.)", – говорится в сообщении.

Чаще всего украинцам отказывают из-за неподтвержденной цели поездки (34,9 тыс. случаев) и недостаточного количества денег (12,8 тыс.).

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"Темпы роста отказов во въезде на польской границе значительно замедлились по сравнению с прошлым годом, когда рост был близким к критическому показателю в 50%, однако остались высокими", — пояснила исполнительный директор "Европы без барьеров" Ирина Сушко.

"Во-первых, и это главное, после внедрения безвизового режима продолжается "перенос" отказов из консульств на границу. В 2016 году 45 тыс. лиц получили отказы еще на этапе визовой аппликации. Во-вторых, не все должным образом готовятся к поездке, игнорируя необходимость обосновать цель поездки. В-третьих, не всегда совершенными являются и методы контроля пограничных служб ЕС", — отметила она.

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По словам Сушко, известны случаи, когда украинцы получили отказ из-за отсутствия наличных средств, а банковскую карту в качестве доказательства у них не приняли.