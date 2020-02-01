Власть готова к критике, если это не оскорбления, - Ермак

Об этом помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сказал в интервью YouTube-каналу "KRYM – критическое мышление", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы решили менять все и сразу, это очень сложно. Безусловно, это не может происходить без ошибок, их много, но есть искреннее желание менять, двигаться вперед, делать эти реформы", - сказал он.

Ермак указал, что какие-то процессы и изменения происходят с ошибками, но эти ошибки исправляются.

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"Не все можно сегодня взять с чистого листа и одновременно исправить. Да, принимались решения (в Верховной Раде. - Ред.), которые не соответствуют тому, что было записано в программе партии ("Слуга народа". - Ред.). Есть ошибки, и мы не скрываем этого", - отметил он.

Помощник Зеленского подчеркнул, что если сегодня звучит критика, именно критика, а не оскорбления, которые не могут существовать в цивилизованном обществе, то "мы видим, прислушиваемся и мы готовы сегодня справлять это".

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