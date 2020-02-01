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01.02.20 23:32

Палестина разрывает отношения с Израилем и США из-за "мирного плана" Трампа

После отклонения ближневосточного мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом, Палестина разрывает все отношения с Израилем и Соединенными Штатами.

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Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы проинформировали израильскую сторону ... что с ними и с Соединенными Штатами вообще не будет никаких отношений, включая отношения связи в сфере безопасности", - сказал Аббас.

Он добавил, что отказался обсуждать с Трампом по телефону предложенный президентом США мирный план и даже не пожелал получить его копию для более детального изучения.

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"Трамп просил меня поговорить с ним по телефону, но я сказал нет, он хотел отправить мне письмо... но я отказался", - сказал Аббас.

Напомним, Дональд Трамп представил свой план мирного урегулирования на Ближнем Востоке 28 января. План предполагает создание двух государств - еврейского и палестинского. Иерусалим, по мнению Трампа, должен остаться столицей Израиля, а столицей Палестины должна стать отделенная от города забором часть под названием Восточный Иерусалим.

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