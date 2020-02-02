Евросоюз отправил в Китай почти 12 тонн защитных средств

Об этом говорится в заявлении комиссара ЕС по вопросам управления кризисными ситуациями Янеза Ленарчича, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

Отмечается, что председатель КНР Ли Кэцян во время телефонного разговора обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой предоставить "срочную помощь" в борьбе с коронавирусом. В ответ на это в Координационном центре ЕС заявили, что готовы предоставить Китаю дополнительные средства для индивидуальной защиты и облегчить их доставку.

На прошлой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов предоставить Китаю любую помощь, необходимую для преодоления коронавируса.

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Напомним, на экстренном заседании 30 января Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

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