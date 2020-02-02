Путин хочет затащить Зеленского в "эмоциональную воронку", - Климкин

Об этом бывший министр иностранных дел Павел Климкин сказал в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Решение принимает окончательно только Путин. Я считаю, что логика России в том числе – это затянуть Зеленского в "эмоциональную воронку". То есть первый обмен, потом второй обмен, а потом пойдет дальше. И каждый результат затем должен быть более весомым, чем предыдущий. ...Вплоть до политических уступок", – отметил Климкин.

Он считает, что "именно такая логика и будет у России".

По мнению Климкина, Зеленскому не стоило поздравлять Путина с Новым Годом.

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"Я считаю, что не стоило. Это в обществе, конечно, было встречено крайне негативно. Это было стилизовано как разговор в последний день года. Но Зеленский выбрал себе эту логику. Он хочет поддерживать с Путиным контакт, в том числе некий минимальный контакт как руководители двух государств. Выйдет ли это у него? У меня в этом большие сомнения", – сказал экс-министр.