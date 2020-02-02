Враг за сутки 15 раз атаковал позиции ОС, применив тяжелые минометы: 1 воин погиб, 2 ранены

Об этом информирует штаб ООС, передает Цензор.НЕТ.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов по позициям украинских защитников:
- вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета (шесть выстрелов), а также из крупнокалиберного пулемета;
- в районе Марьинки – из автоматических станковых гранатометов;
- неподалеку от Васильевки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- дважды рядом с Песками – из миномета калибра 82 мм враг выпустил восемь мин, а также открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- в районе Невельского – из станкового противотанкового гранатомета (два выстрела) и крупнокалиберного пулемета.
Девять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- дважды неподалеку от Луганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- дважды в районе населенного пункта Орехово – из 120-мм минометов (38 мин);
- трижды рядом с Новотошковским – из минометов калибра 120 мм враг выпустил 41 мину, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из 82-мм минометов (14 мин), а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Катериновки – из крупнокалиберного пулемета.
На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения.
1 февраля в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще один получил ранения. Кроме того, один военнослужащий Объединенных сил ранен вследствие подрыва на неустановленном взрывном устройстве.
С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.