Порошенко: Мир на Донбассе обеспечит не формула Штайнмайера, а миротворцы ООН, которые будут контролировать границу

Об этом пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в интервью главному редактору европейского издания Euractiv.com Георгию Готеву, передает Цензор.НЕТ.

"Именно поэтому Кремль любым способом пытается сохранить за собой контроль за частью российско-украинской границы. В то время как Украине для восстановления территориальной целостности и суверенитета на временно оккупированных территориях нужна международная миротворческая миссия, которая обеспечит установление контроля над границей до начала политического процесса в этом регионе", - отметил он.

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По словам Порошенко, Путину нужна вся Украина, а не ее части.

"Самое главное, что России не нужен оккупированный Донбасс, как не нужен и оккупированный Крым. России нужна вся Украина для восстановления Советского Союза 2.0. Ключевым элементом для этого является российская попытка контроля части российско-украинской границы", - убежден политик.

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"Мы выражаем очень сильные месседжи, что нам нужно сделать шаги для установления международного контроля за границей до начала избирательного процесса. Если мы пригласим по решению Совета безопасности ООН миротворцев, и они будут контролировать границу, это может помочь нам остановить российскую инфильтрацию на украинскую территорию", - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что это нужно обсуждать не с помощью формулы Штайнмайера.

"Это было при моем президентстве в 2015-2016 годах - дискуссия по этой формуле началась по инициативе Путина и Лаврова. Штайнмайер не является отцом этой формулы. Это кремлевский сценарий. Но давайте от вопроса формулы Штейнмаера перейдем к миротворцам. Это поможет приблизить мир на украинской земле", - подчеркнул пятый президент Украины.