Порошенко: Мир на Донбассе обеспечит не формула Штайнмайера, а миротворцы ООН, которые будут контролировать границу

Об этом пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в интервью главному редактору европейского издания Euractiv.com Георгию Готеву, передает Цензор.НЕТ.
"Именно поэтому Кремль любым способом пытается сохранить за собой контроль за частью российско-украинской границы. В то время как Украине для восстановления территориальной целостности и суверенитета на временно оккупированных территориях нужна международная миротворческая миссия, которая обеспечит установление контроля над границей до начала политического процесса в этом регионе", - отметил он.
По словам Порошенко, Путину нужна вся Украина, а не ее части.
"Самое главное, что России не нужен оккупированный Донбасс, как не нужен и оккупированный Крым. России нужна вся Украина для восстановления Советского Союза 2.0. Ключевым элементом для этого является российская попытка контроля части российско-украинской границы", - убежден политик.
"Мы выражаем очень сильные месседжи, что нам нужно сделать шаги для установления международного контроля за границей до начала избирательного процесса. Если мы пригласим по решению Совета безопасности ООН миротворцев, и они будут контролировать границу, это может помочь нам остановить российскую инфильтрацию на украинскую территорию", - отметил Порошенко.
Он подчеркнул, что это нужно обсуждать не с помощью формулы Штайнмайера.
"Это было при моем президентстве в 2015-2016 годах - дискуссия по этой формуле началась по инициативе Путина и Лаврова. Штайнмайер не является отцом этой формулы. Это кремлевский сценарий. Но давайте от вопроса формулы Штейнмаера перейдем к миротворцам. Это поможет приблизить мир на украинской земле", - подчеркнул пятый президент Украины.