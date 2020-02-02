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02.02.20 13:00

Кино о жизни в зоне ООС получило приз на фестивале "Сандэнс". ВИДЕО

Украинский режиссер Ирина Цилык получила приз за лучшую режиссеру на американском фестивале независимого кино "Сандэнс".

сандэнс

Наградой отметили ее документальный фильм "Земля голубая, будто апельсин", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт кинофестиваля.

"Кинорежиссеру, который проявляет элегантное чувство сдержанности", - сказал член жюри фестиваля Эрик Хайнс, вручая Цилык награду.

Режиссер со сцены отметила, что эта премия важна не только для нее, но и для ее страны, Украины, в которой идет война.

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Фильм "Земля голубая, будто апельсин" рассказывает о многодетной семье, живущей в "красной зоне" боевых действий на Донбассе.

Европейская премьера ленты должна состояться на Берлинском кинофестивале.

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