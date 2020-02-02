Погибших от коронавируса в мире уже 305, заразившихся - 14 568, в Украине вируса нет, - Минздрав

Данные обнародованы на сайте Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 2 февраля 2020, в мире зарегистрировано 14 568 подтвержденных лабораторно случаев новой коронавирусной инфекции (2019-нCoV), в том числе 305 смертельных случаев. Подтверждено 155 случаев завоза нового коронавируса за пределами Китая, из них 23 случая в странах Европы (8 - Германия, 6 - Франция, 2 - Италия, 2 - Россия, 2 - Великобритания, по 1 в Испании, Финляндии и Швеции)", - сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что в УКраине не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции.

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Оперативный штаб Минздрава проведет сегодня заседание по обсуждению проекта Национального плана противоэпидемических мер реагирования на распространение случаев инфекционных болезней, вызванных новым коронавирусом (2019-nCoV).

"Напоминаем, что специфического лечения коронавируса 2019-nCoV не существует. Для профилактики заболевания следует соблюдать стандартные рекомендации:

- часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;

- во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажной платком. Избегайте тесного контакта со всеми, у кого есть лихорадка и кашель;

- если у вас повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу и сообщите ему предшествующую историю путешествий;

- не употребляйте в пищу сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения", — добавили в Минздраве.

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