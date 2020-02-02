Оккупанты с начала года более 90 раз не пускали патрули ОБСЕ на неподконтрольные территории

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

"С началу 2020 года представителями СММ ОБСЕ зафиксировано более 90 случаев ограничения свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ в выполнении мандата Миссии по стороны вооруженных формирований Российской Федерации", — сказано в сообщении.

Больше всего отказов и задержек в доступе к неподконтрольным территориям было зафиксировано на блокпостах у населенных пунктов Верхнешироковское (22 ограничения) и Заиченко (17 ограничений), отметили в СЦКК.

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Так, и в ежедневном отчете от 31 октября СММ ОБСЕ информирует, что патрулю не дали проехать через блокпост севернее населенного пункта Заиченко. А на блокпосту западнее населенного пункта Верхнешироковское задержали на 20 минут.

"Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон подчеркивает, что действия по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии являются недопустимыми", — добавили в СЦКК.

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