Тела умерших от коронавируса будут сжигать в специальных крематориях, - власти Китая

Об этом говорится в тексте директивы, выпущенной совместно канцеляриями Государственного комитета по делам здравоохранения, Министерства гражданской администрации и Министерства общественной безопасности КНР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

Отмечается, что тела инфицированных пациентов нельзя хоронить. Также их запрещено перевозить между различными административными единицами провинциального уровня.

Согласно директиве, тела умерших от коронавируса следует продезинфицировать и поместить в специальные герметично закрывающиеся пакеты.

Кремировать их должны в специальных крематориях, а перевозить — особо выделенные для этого сотрудники похоронных бюро на отдельном транспорте.

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