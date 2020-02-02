Оккупанты провели в Крыму учения

Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа Минобороны России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Экипажи кораблей "Адмирал Григорович" и большого десантного корабля (БДК) "Новочеркасск", действуя автономно, выполнили проверку средств связи и радиотехнического оборудования, провели учение по борьбе за живучесть на переходе морем", – рассказали в ведомстве.

В рамках учений моряки государства-агрессора стреляли из артиллерии по воздушным и береговым целям, метали гранаты для защиты кораблей от условных подводных диверсантов, а также провели тренировку по противовоздушной обороне с самолетами Су-24М морской авиации Черноморского флота России.

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После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. Действия агрессора являются незаконными, подчеркивают в Генштабе Украины.