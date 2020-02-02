Отсидевший за убийство мужчина украл из храма мощи св. Николая и подарил их товарищу, - полиция. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Задержанному — 37 лет, он провел за решеткой 14 лет за убийство и вышел на свободу в мае прошлого года.

"По словам начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педосы, оперативники изъяли похищенные мощи у товарища злоумышленника, которые тот ему подарил", — сказано в сообщении.

Мужчину задержали. За кражу мощей ему грозит еще 6 лет лишения свободы.

Читайте также: Пьяная женщина напала на сотрудницу полиции во Львове



