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02.02.20 16:44

Отсидевший за убийство мужчина украл из храма мощи св. Николая и подарил их товарищу, - полиция. ФОТО

Стражи порядка задержали подозреваемого в краже мощей св. Николая из Крестовоздвиженского храма в Виннице.

винница,мощи

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Задержанному — 37 лет, он провел за решеткой 14 лет за убийство и вышел на свободу в мае прошлого года.

"По словам начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педосы, оперативники изъяли похищенные мощи у товарища злоумышленника, которые тот ему подарил", — сказано в сообщении.

Мужчину задержали. За кражу мощей ему грозит еще 6 лет лишения свободы.

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Отсидевший за убийство мужчина украл из храма мощи св. Николая и подарил их товарищу, - полиция 01
Отсидевший за убийство мужчина украл из храма мощи св. Николая и подарил их товарищу, - полиция 02

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