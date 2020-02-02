В сервисной зоне "Чонгара" до конца года запустят хаб, - глава Херсонской ОГА Гусев

Об этом в комментарии "Крым.Реалии" сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сервисная зона КПВВ "Чонгар" достроена, а Центр предоставления админуслуг готов к работе, при этом определенные "элементы" сервисной зоны планируют запускать поэтапно.

"По сервисной зоне КПВВ "Чонгар" мы работаем над тем, чтобы создать там хаб. Чтобы в этом хабе предоставлялись те услуги, в которых нуждаются люди, пересекающие админграницу: это или почтовая связь, банковские услуги или административные. Сервисная зона достроена, более того – там ЦПАУ готов к тому, чтобы обслуживать клиентов", — сказал Гусев.

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По его словам, хаб должен заработать до конца года. Еще до этого будут постепенно запускать в работу отдельные услуги.

Ранее в Херсонской ОГА сообщали, что в сервисной зоне КПВВ "Чонгар" планируют "реализацию хаба – совсем другого подхода к предоставлению административных услуг".