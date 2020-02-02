С начала суток на Донбассе ранения получили три воина ОС, враг открывал огонь 11 раз, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды открывал огонь по позициям ВСУ вблизи Песков (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов), а также неподалеку от Лебединского (9 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета, из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия) и Васильевки (из автоматической гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы четыре обстрела в районе Луганского (34 мины из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов), дважды - вблизи Крымского (25 мин из 82-мм миномета, а также из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), рядом с Новотошковским (6 мин из миномета калибра 120 мм).

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"На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ с разрешенного вооружения. Сегодня, 2 февраля, в результате вражеских обстрелов были ранены два украинских защитника, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение", - информируют в пресс-центре.

Напомним, 1 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще один получил ранения. Кроме того, один военнослужащий Объединенных сил ранен вследствие подрыва на неустановленном взрывном устройстве.