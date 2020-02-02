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02.02.20 20:00

Украина впервые за 10 лет не получила ни одной медали на юниорском чемпионате мира по биатлону

В швейцарском Ленцерхайде завершился юниорский чемпионат мира по биатлону. Сборная Украины не завоевала на чемпионате ни одной медали.

биатлон

Это худший результат за последние 10 лет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В последний раз такая же ситуация была в 2010 году. Тогда украинцы провалили юниорский чемпионат мира в шведском Торсби.

Последнюю возможность завоевать медаль в Ленцергайде потеряла в воскресенье, 2 февраля Екатерина Бех. Она в гонке преследования стартовала 16-й (проигрывала призовой тройке меньше минуты) и финишировала 11-й, допустив четыре промаха и проиграв чемпионке более 2 минут.

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Напомним, взрослый чемпионат мира по биатлону стартует 13 февраля в итальянской Антерсельве.

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