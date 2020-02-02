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02.02.20 20:50

Иран предложил по $80 тыс. компенсации семьям погибших в авиакатастрофе, но Украина требует увеличить сумму, - Зеленский

Иран предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", компенсацию на $80 тыс.

Иран предложил по $80 тыс. компенсации семьям погибших в авиакатастрофе, но Украина требует увеличить сумму, - Зеленский

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии программе "ТСН. Неделя" в воскресенье, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается иранской стороны, они нам сразу предложили $80 тыс. каждой семье, за каждого пострадавшего, за каждую жертву. Мне кажется, что это совсем не те вещи. Если женщина говорит: "А как мой ребенок пойдет в институт? У меня нет работы. У меня был муж, только он один был кормилец". Поэтому $80 тыс. - это очень мало. Хотя я с вами полностью, на 100%, согласен, что не измеряется человеческая жизнь любыми цифрами, любыми деньгами. Но будем давить, давить на большую сумму", - сказал он.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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