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02.02.20 21:52

Оккупанты будут еще большими масштабами уничтожать побережья после назначения куратором Крыма Хуснуллина, - Чубаров

Россияне позволяют Сергею Аксенову уже шесть лет руководить Крымом, потому что "он готов делать все, что скажет патрон".

Оккупанты будут еще большими масштабами уничтожать побережья после назначения куратором Крыма Хуснуллина, - Чубаров

Об этом председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал в интервью "Главкому", информирует Цензор.НЕТ.

"Поскольку Крымом управляет не он, а другие структуры, другие люди, такой "попка" им нужен. Сейчас Крыму не нужен человек, который в условиях оккупации будет локомотивом. Там сейчас не лошадь нужна, а человек, который имитирует должность. Там правят ФСБ и московские ведомства, если мы берем финансовый и экономический аспекты", - пояснил глава Меджлиса. По словам Чубарова, таковым является новоназначенный замглавы правительства РФ Марат Хуснуллин, который ранее был заместителем мэра Москвы Сергея Собянина.

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"Теперь он еще и куратор Крыма в российском правительстве. Это означает, что этот человек там, где крупнейшие финансовые потоки, а это строительство дорог, жилья, военной инфраструктуры, крутятся самые большие деньги. То есть они поставили "на Крым" человека, который продемонстрировал свою лояльность в пределах московского правительства", - утверждает глава Меджлиса и добавляет, что теперь оккупанты еще большими масштабами уничтожать Крым и особенно его побережья.

Чубаров говорит, что судя по сообщениям в соцсетях крымских коллаборационистов, "с назначением Хуснуллина там просто паника началась, в том числе среди тех, кто поддерживает российскую оккупацию". "Мол, теперь эти люди просто уничтожат, застроят все побережье, уничтожат Крым. И все это ради того, чтобы отмывать большие средства. Сносят целые склоны. В это мало кто верит, но ландшафт Крыма уничтожают", - заверил председатель Меджлиса.

Напомним, Дмитрия Козака, который ранее был вице-премьером, недавно назначили на должность заместителя главы администрации Путина. Он также стал "куратором Украины", заменив Владислава Суркова. Козака сменил вице-премьер Марат Хуснуллин - человек из команды мэра Москвы Сергея Собянина. Он также поддерживает хорошие отношения с недавно назначенным премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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