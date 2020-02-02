Оккупанты будут еще большими масштабами уничтожать побережья после назначения куратором Крыма Хуснуллина, - Чубаров

Об этом председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал в интервью "Главкому", информирует Цензор.НЕТ.

"Поскольку Крымом управляет не он, а другие структуры, другие люди, такой "попка" им нужен. Сейчас Крыму не нужен человек, который в условиях оккупации будет локомотивом. Там сейчас не лошадь нужна, а человек, который имитирует должность. Там правят ФСБ и московские ведомства, если мы берем финансовый и экономический аспекты", - пояснил глава Меджлиса. По словам Чубарова, таковым является новоназначенный замглавы правительства РФ Марат Хуснуллин, который ранее был заместителем мэра Москвы Сергея Собянина.

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"Теперь он еще и куратор Крыма в российском правительстве. Это означает, что этот человек там, где крупнейшие финансовые потоки, а это строительство дорог, жилья, военной инфраструктуры, крутятся самые большие деньги. То есть они поставили "на Крым" человека, который продемонстрировал свою лояльность в пределах московского правительства", - утверждает глава Меджлиса и добавляет, что теперь оккупанты еще большими масштабами уничтожать Крым и особенно его побережья.

Чубаров говорит, что судя по сообщениям в соцсетях крымских коллаборационистов, "с назначением Хуснуллина там просто паника началась, в том числе среди тех, кто поддерживает российскую оккупацию". "Мол, теперь эти люди просто уничтожат, застроят все побережье, уничтожат Крым. И все это ради того, чтобы отмывать большие средства. Сносят целые склоны. В это мало кто верит, но ландшафт Крыма уничтожают", - заверил председатель Меджлиса.

Напомним, Дмитрия Козака, который ранее был вице-премьером, недавно назначили на должность заместителя главы администрации Путина. Он также стал "куратором Украины", заменив Владислава Суркова. Козака сменил вице-премьер Марат Хуснуллин - человек из команды мэра Москвы Сергея Собянина. Он также поддерживает хорошие отношения с недавно назначенным премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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