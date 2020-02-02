В Украине достаточно бригад инфекционистов, которые знают, что делать для борьбы с коронавирусом, - Гончарук

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Даже в случае возникновения такого заболевания мы понимаем, что надо делать. У нас в достаточном количестве имеются бригады инфекционистов - минимум по две оснащенные бригады в каждой области, - которые знают, что надо делать. Поэтому я не вижу оснований для беспокойства", - сказал Гончарук в прямом эфире телеканала "Украина" в воскресенье вечером.

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По его словам, в стране не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания, в то же время власть готова к каким-либо сценариям.

"У нас все службы работают в режиме максимальной готовности. Мы контролируем ситуацию на границе, проверяем тех людей, которые въезжают в Украину с рискованных территорий, имеем их контакты. Информируем их о том, как они должны вести себя при обнаружении минимальных симптомов и кому нужно сообщить, чтобы сразу осмотрели при необходимости", - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр отметил, что украинская власть очень тесно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения, с которой дважды в день контактирует относительно ситуации в мире.

По словам Гончарука, на утро понедельника, 3 февраля, он ожидает четкого плана мероприятий от Минздрава по недопущению занесения вируса и распространения его на территории Украины.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.