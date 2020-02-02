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02.02.20 22:58

Наемник РФ из Молдовы, сбежавший с Донбасса после убийства жены, перерезал горло возлюбленной в российском Петербурге, - росСМИ

Тело девушки обнаружила в ее квартире в Санкт-Петербурге родная мать. Уже на следующий день злоумышленник был задержан и давал признательные показания в полицейском участке.

нож

Уроженец Молдовы с гражданством РФ долгое время служил в "ополчении ДНР", пока в состоянии опьянения не убил свою супругу, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Регион online". Испугавшись ответственности за содеянное, мужчина выехал в Санкт-Петербург, где познакомился с молодой местной жительницей.

Спустя некоторое время между ними произошел скандал и уроженец Молдовы размозжил петербурженке молотком голову и перерезал горло.

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Тело девушки обнаружила в собственной квартире ее мать, вернувшаяся после поездки к родственникам. Уже на следующий день злоумышленник был задержан и давал признательные показания в полицейском участке.

"В отношении мужчины завели уголовное дело по статье №105 УК РФ "Убийство". Во время суда обвиняемый отказался от своего признания и начал отчаянно "косить" под психбольного. Сейчас со злоумышленником работают специалисты, расследование продолжается", - сообщил источник в правоохранительных органах Санкт-Петербурга.

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