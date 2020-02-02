В ЦПАУ Киева с 3 февраля можно будет зарегистрировать любые транспортные средства, кроме водных и воздушных, - Поворозник

Об этом проинформировал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Официальный портал Киева.

"Теперь в ЦПАУ можно зарегистрировать все транспортные средства, кроме водных и воздушных", - сообщил Поворозник.

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Во всех ЦПАУ Киева можно получить услуги по регистрации, перерегистрации, временной регистрации и снятия с учета тракторов, самоходных шасси, самоходных сельскохозяйственных, дорожно-строительных и мелиоративных машин, сельскохозяйственной техники, других механизмов.

В КГГА напомнили, что с 1 ноября 2018 года в столичных ЦПАУ можно зарегистрировать авто, получить дубликат водительского удостоверения или обменять его (без сдачи экзаменов).