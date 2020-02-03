Гончарук признал, что суммы в платежках стали меньше и благодаря теплой зиме

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в прямом эфире телеканала "Украина", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас за декабрь все получили платежки и увидели: да, есть препятствия на местах, кто-то справился лучше, кто-то - хуже, но в целом, если сравнить зиму к зиме, то люди заплатили намного меньше. И не только потому, что зима - теплая. Там много причин, потому что от теплой зимы на самом деле зависит объем потребления - в этом плане да, но в том числе и потому, что мы в правительстве приняли решение о том, чтобы на местах могли сделать скидку относительно тарифа, потому что он был рассчитан еще в ценах, действовавших в прошлом отопительном сезоне", - отметил Гончарук.

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По его словам, цена на газ должна формироваться в прозрачных условиях, ведь когда в эти вопросы вмешиваются политики, появляется коррупция.

Напомним, Кабмин принял решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за отопление до 30%.

По информации премьер-министра, в целом 143 предприятия в 120 городах приняли решение о снижении тарифа, и часть украинцев получила реальное уменьшение счетов в декабре. Потребителям было начислено к уплате на 5-35% меньше - в зависимости от города и региона.

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