Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, еще один - боевую травму. За сутки - 12 вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела по позициям ОС, а именно:

- два раза вблизи н.п. Пески - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- неподалеку от Лебединского - из станкового противотанкового гранатомета противник совершил 9 выстрелов, а также вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- рядом с Васильевкой - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

Восемь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- четыре раза в районе населенного пункта Луганское - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 34 мины, а также открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды вблизи Крымского - из 82-мм миномета - 25 мин, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм - 6 мин;

- недалеко от населенного пункта Гладосово - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения.

"Вчера, 2 февраля, в результате вражеских обстрелов были ранены два украинских защитника, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.