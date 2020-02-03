Число жертв китайского коронавируса увеличилось до 361, только за последние сутки скончались 57 человек, - госкомитет КНР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2 тыс. 829 человек, смертельных случаев - на 57. Из них в провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения коронавируса, скончалось 56 человек, один - в городе центрального подчинения Чунцине.

Под подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 152,7 тыс. человек, 475 человек выписаны после успешного прохождения курса лечения.

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Власти административного центра Хубэй города Уханя, откуда пошло распространение заболевания, принимают экстренные меры по оказанию помощи больным. Запланировано строительство новых специализированных больниц и медицинских центров. С введением их в строй общее количество койко-мест для заразившихся новым коронавирусом в городе достигнет 12 тыс.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.