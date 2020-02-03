Смертоносный коронавирус: в Китае изолировали еще один город-миллионник

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

Этот город расположен призблизительно в 800 километрах от Ухани, ставшим эпицентром коронавируса, однако в нем уже зарегистрировали 265 инфицированных - всего за пределами провинции Хубэй.

В городе уже прекратил работать общественный транспорт, кинотеатры и музеи. Власти ввели жесткие ограничения на выход из помещений для местных жителей.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Как сообщалось ранее, город Тяньцзинь на севере Китая, в котором проживают 15 миллионов человек, объявил о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса из Ухани