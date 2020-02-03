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03.02.20 07:53

Экс-госсекретарь США Керри о Шокине: Украина должна была от него избавиться, чтобы выжить

В Администрации президента США Барака Обамы хотели отставки генерального прокурора Виктора Шокина.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую службу "Голоса Америки", об этом заявил экс-госсекретарь США Джон Керри, передает

"Я могу вам сказать, как госсекретарь США, я был глубоко вовлечен в этот вопрос. Все в нашей администрации хотели отставки того прокурора. От Обамы до госсекретаря и вице-президента все над этим работали. Посол... Мы знали: для того, чтобы Украина выжила и вышла победителем из революции, после Майдана, они должны были от него избавиться. Они так и сделали", - сказал он.

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Как сообщалось, бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин фигурировал в материалах расследования по импичменту президента как чиновник, на которого выходил Джулиани во время поездок в Украину.

При этом, сам Шокин неоднократно заявлял, что его заставили уйти с должности из-за требования экс-вице-президента США Джо Байдена, который называл тогдашнего генпрокурора Украины одним из крупнейших коррупционеров, который тормозит реформы в стране.

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