Одной из главных проблем экономики Украины является то, что деньги очень дорогие, - Гончарук

Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук, комментируя государственную программу кредитования под 5–9%, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Это на самом деле важная программа очень, она... направлена на то, чтобы у людей, которые хотят начать или развить собственное дело, то есть у предпринимателей, был доступ к дешевым ресурсам. Потому что одной из главных проблем нашей экономики является то, что деньги очень дорогие, то есть ты не можешь пойти в банк, финансовую организацию, и взять кредит. Это очень дорого, это недоступно, и ты потом не можешь его обслуживать", – сказал глава правительства.

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По его словам, госпрограмма доступных кредитов означает, что часть процентной ставки будет компенсировать государство.



"Кредит... будет выдавать банк. На самом деле это никак не будет отличаться от обычной процедуры выдачи кредита банком, за исключением двух вещей: часть процентов компенсирует государство... второе – это специальные условия, о которых мы договорились с банками, чтобы предприниматели проще могли получить кредиты", – объяснил Гончарук.



Он подчеркнул, что "банки должны быть менее придирчивы, они должны со своими рисками чуть иначе работать".

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