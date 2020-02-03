Украинские ученые разрабатывают тест на коронавирус. Результат ожидается через 10-14 дней, - СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ZN.UA со ссылкой на собственные источники в Минздраве.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в субботу, 1 февраля, сообщил о том, что Мониторинговая комиссия при СНБО работает над системой, позволяющей быстро определять наличие коронавируса 2019-nCoV в организме человека.

"Наши ученые сейчас занимаются разработкой тест-систем. 20-го числа китайцы дали всем желающим РНК вируса. Сейчас мы занимаемся созданием этих систем. Наша собственная система будет в ближайшее время", – заявил Данилов в интервью одному из украинских каналов.

Как удалось узнать изданию из источников в Министерстве здравоохранения и СНБО, в Украине над созданием теста на коронавирус работают две команды ученых: лаборатория Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины и лаборатория эпигенетики Института геронтологии НАМН Украины. Результат ожидается через 10-14 дней.

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Тест позволит при помощи слюны определять, есть ли в организме опасный "уханьский вирус". После создания теста нужно будет решить вопрос его запуска в серийное производство.

На сегодняшний день Украиной при помощи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) закуплено небольшое количество тест-систем, они дороги и дефицитны во всем мире.

Помимо отечественной разработки, правительство ведет переговоры о закупке тестовых систем у Германии. Предварительная цена одного теста – 1500 евро.