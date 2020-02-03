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03.02.20 08:58

4 млрд долларов товарооборота – это ничто: сотрудничество должно быть более интенсивным, - турецкий депутат Тюркеш о приоритетах визита Эрдогана в Киев

Во время визита Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией одним из приоритетов будет наращивание бизнес-составляющей двусторонних отношений.

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Об этом в комментарии Укринформу сообщил председатель группы дружбы Турции и Украины Великого национального собрания (парламента), депутат от Партии справедливости и развития Йылдырым Тугрул Тюркеш, передает Цензор.НЕТ.

"Прежде всего хочу заметить, что бизнес-составляющая недостаточна для Украины и Турции. 4 млрд долларов товарооборота – это ничто. Мы должны увеличить его и способствовать бизнесу, сотрудничество должно быть более интенсивным. Это номер один", - отметил Йылдырым Тугрул Тюркеш.

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Еще одна актуальная составляющая, по его словам, - политическая.

"Номер два – это политические вопросы. Турция в хороших отношениях с Украиной. Но у нас также определенные отношения с Российской Федерацией. Мы пытаемся взять на себя роль в решении некоторых вопросов. И мы будем продолжать работать в этом направлении", - добавил депутат турецкого парламента.

Как известно, сегодня Киев с визитом посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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