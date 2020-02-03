С марта выплаты безработным украинцам повысятся на 170 грн, - Фонд соцстрахования

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом в эфире "Сніданку з 1+1" сообщили представители Фонда соцстрахования.

Ранее сумма составляла 1630 грн, а теперь ее увеличили до 1800 грн. Такой минимальный размер выплат будет назначаться людям с учетом заработной платы и страхового стажа, которые у них были.

Кроме того, пенсионный фонд обнародовал данные о выплатах. 60% украинских пенсионеров получают до 3 тыс. грн пенсии. И лишь каждый 10-й украинец, вышедший на заслуженный отдых, получает до 10 тысяч. По состоянию на 1 января 2020 года средняя пенсия составляла 3082 грн.

31 января сообщалось, что в Киевском городском центре занятости зарегистрировались почти 9,5 тысячи безработных, из которых примерно две тысячи - бывшие высокопоставленные чиновники.

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