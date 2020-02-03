Антикоррупционный суд избрал меру пресечения трем фигурантам дела о $5 млн взятки главе ФГИ

Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Следственные судьи Высшего антикоррупционного суда избрали меры пресечения трем лицам, подозреваемым в предоставлении неправомерной выгоды председателю Фонда государственного имущества Украины. Двум лицам избран круглосуточный домашний арест с возложением обязанностей, третье лицо взято под стражу с альтернативой внесения залога в размере 12 612 000 грн", - говорится в сообщении.

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Как известно, три человека предложили председателю Фонда государственного имущества Украины 5 млн долл. США неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод", 99,5% акций которого принадлежат государству, заранее определенного лица и содействие в осуществлении хозяйственной деятельности по указанным предприятием.

Расследование приведенных фактов НАБУ и САП начали по заявлению председателя ФГИУ и осуществляют его С ноября 2019 года.

31 января трем фигурантам дела было сообщено о подозрении.

Они были задержаны сразу после оказания первой части неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. долларов США.