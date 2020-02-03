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03.02.20 10:28

"Газпром" в январе использовал оплаченные мощности газотранспортной системы Украины на 46%, - глава Оператора ГТС Макогон

Транзит природного газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд куб. м, тогда как услуги транзита были оплачены из расчета 5,52 млрд куб. м.

гтс

Об этом сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ.

"Оплаченные мощности использованы на 46%", – написал он в Facebook в понедельник утром.

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Газпром в январе использовал оплаченные мощности газотранспортной системы Украины на 46%, - глава Оператора ГТС Макогон 01

Как сообщалось, новый договор на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и новым оператором ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны поздно вечером 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия. Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 гг. транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

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