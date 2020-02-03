Двух полицейских на Одесчине отстранили от должностей из-за подозрения в избиении людей, - Офис Генпрокурора

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Отмечается, что сейчас досудебное расследование продолжается.
Если в ходе судебного разбирательства будет доказана их вина, то работникам полиции грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, в октябре следователи Николаевского теруправления ГБР сообщили о подозрении в пытках двум инспекторам Управления патрульной полиции в Одесской области.