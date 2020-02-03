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03.02.20 10:42

Двух полицейских на Одесчине отстранили от должностей из-за подозрения в избиении людей, - Офис Генпрокурора

Заводским судом города Николаева по ходатайству работников специализированного подразделения Офиса Генерального прокурора отстранены от должностей двое сотрудников полиции Одесской области, которые подозреваются в безосновательном применении насилия к лицу при задержании.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Отмечается, что сейчас досудебное расследование продолжается.

Если в ходе судебного разбирательства будет доказана их вина, то работникам полиции грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в октябре следователи Николаевского теруправления ГБР сообщили о подозрении в пытках двум инспекторам Управления патрульной полиции в Одесской области.

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