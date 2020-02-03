НАБУ задержало чиновника Госрезерва на взятке в $40 тыс. своему начальнику за участие в коррупционной схеме. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Сообщается, что начальник управления пытался передать 40 тысяч долларов главе Госрезерва с целью реализации коррупционной схемы.

"Начальник управления Госрезерва на протяжении ноября 2019 - января 2020 подстрекал руководителей предприятий, входящих в сферу управления Госрезерва, к предоставлению неправомерной выгоды. За это чиновник обещал им сохранение должностей и содействие со стороны руководства Госрезерва в их дальнейшей деятельности. Осознавая, что реализовать этот замысел можно было только при участии главы Госрезерва, подозреваемый попытался склонить его к получению неправомерной выгоды от руководителей упомянутых предприятий", - сообщили в НАБУ.

После получения предложения глава Госрезерва обратился в правоохранительные органы.

"Правоохранители зафиксировали несколько случаев получения подозреваемым неправомерной выгоды от руководителей предприятий якобы для дальнейшей передачи главе Госрезерва. Причем, 20% от этой суммы начальник управления оставлял себе, как плату за "услугу". Во время передачи одного из таких траншей начальника управления разоблачили "на горячем", - говорится в сообщении.







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Чиновнику сообщили о подозрении в преступлении по ч. 4 ст.368 и ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины (взяточничество).

Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,1 млн гривен.