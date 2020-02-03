В Украине стартовала регистрация на ВНО, - УЦОКО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Для регистрации необходимо создать и заполнить регистрационную карточку на сайте УЦОКО, подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году заканчивают получения полного общего среднего образования) или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пробное ВНО состоится 21 и 28 марта 2020 года, - УЦОКО. ИНФОГРАФИКА

Комплекты регистрационных документов учеников (слушателей, студентов) для прохождения ВНО руководители учебных заведений присылают до 17 марта 2020 года.

Напомним, в 2020 году ВНО состоится с 21 мая по 15 июня.