Разделение Минэкономики, торговли и сельского хозяйства возможно после завершения земельной реформы, - Милованов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом в эфире "Сніданку 1+1" заявил министр Тимофей Милованов.
"Это имеет смысл. Разъединить сельское хозяйство и отдельно вывести, но после того как реформа рынка земли будет закончена", - пояснил Милованов.
Напомним, ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым разделить некоторые министерства и ждет от премьер-министра Гончарука предложений по ряду министерств, в частности, по Минэкономики, Министерству культуры, молодежи и спорта, Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.