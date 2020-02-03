Не надо забывать, что ситуация может быстро измениться, и из кресел Рады можно оказаться снова ближе к людям, - Разумков попросил нардепов более взвешенно высказываться в эфирах

Об этом он сказал во время Согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я хотел бы обратиться ко всем народным депутатам, чтобы мы иногда более, мягко говоря, взвешенно относились к тому, что мы говорим. Не только во время эфиров, но и во время нашей работы и в общении с людьми. Я понимаю, что у нас всех есть возможность делать ошибки, как и у всех других, однако ответственность, которая лежит на народных депутатах больше, чем на других", - сказал Разумков.

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Разумков обратил внимание на то, что иногда создается впечатление, что когда человек попадает в Верховную Раду, то там "другой климат", или "другая реальность", и нардепы становятся более оторванными от людей и проблем, которые у них есть.

"Я думаю, что, во-первых, не надо забывать, и прошедшие выборы тому пример, что ситуация может достаточно быстро измениться. И из не всегда удобных кресел Верховной Рады можно оказаться снова ближе к людям. Поэтому я очень рекомендую всем чаще общаться с людьми, слышать проблемы, если есть возможность, помогать их решать. ... И оставаться людьми. Значок народного депутата - это не привилегия, а ответственность ", - добавил председатель ВР.

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Напомним, депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар в эфире программы "Голос народа" на "112 канале" предложил пенсионерке продать ее собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы. Фраза о собаке и коммуналке стала вирусным мемом в соцсетях. Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос назвал однопартийца "долбо#бом".

Позже Брагар извинился. "Мне очень жаль, что мои высказывания на "112 канале" по поводу субсидий вызвали такую ​​бурную реакцию. Я - новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. У всех нас есть бабушки, дедушки, родители, которые получают достаточно низкие пенсии", - написал он.

Фракции "Слуга народа" также пришлось извиняться за слова своего депутата.