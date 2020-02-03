Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами из расследования крушения самолета МАУ возле Тегерана, - иранский чиновник

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Reuters", об этом заявил в понедельник директор по расследованию авиационных происшествий в Организации гражданской авиации Ирана.

Отмечается, что аудиофайл был частью доказательств, которые были предоставлены украинским экспертам в рамках совместного расследования следственной группы аварии.

"Группа по техническому расследованию крушения украинской авиакомпании странным образом опубликовала секретный аудиофайл сообщений пилота самолета, который летел одновременно с украинским самолетом", - сказал Хасан Резаифар.

"Эта акция украинцев привела к тому, что мы перестали делиться с ними доказательствами".

Напомним, ранее сообщалось, что ТСН.Тиждень получила запись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании "Асеман Эйрлайнз".

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В распоряжении украинской стороны есть еще одна запись переговоров о крушении самолета МАУ в Иране, дублирующая опубликованную СМИ, - Зеленский