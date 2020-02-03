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03.02.20 12:02

В Украине сформирован список госпитальных баз, которые могут принимать пациентов с подозрением на коронавирус, - Минздрав

2 февраля оперативный штаб Минздрава Украины провел очередное заседание, на котором были обсужден и одобрен проект распоряжения Кабинета Министров Украины "О мерах предотвращения заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV".

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Сформирован список госпитальных баз и бригад экстренной медицинской помощи, которые будут оказывать медицинскую помощь лицам с подозрением на коронавирус 2019-nCoV, и список контактных лиц выбранных госпитальных баз, которые будут работать в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 3 февраля 2020 года в мире были зарегистрированы 17 389 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции.

"Подтверждены 152 случая завоза нового коронавируса в 23 странах мира, из них 25 случаев в странах Европы: 10 - Германия, 6 - Франция, 2 - Италия, 2 - Россия, 2 - Великобритания, по 1 в Испании, Финляндии и Швеции. За пределами Китая об одном летальном случае болезни сообщили Филиппины", - сообщает пресс-служба Минздрава.

В Украине ни один подтвержденный лабораторно случай новой коронавирусной инфекции не зарегистрирован.

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