В Налоговом кодексе до сих пор действует атавизм Совка - ответственность без вины. Мы предлагаем это изменить, - Гетманцев

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

"Мы вводим ответственность налогоплательщика только при наличии вины. Что это значит? Это значит, что в Налоговом кодексе (ст. 109) до сих пор сформулирована ответственность без вины. Атавизм советской системы. Ты не смог выполнить свои обязательства в указанный срок по объективным причинам (напр., зарегистрировать вовремя налоговую накладную по вине налоговой) – неважно. Налоговая не может тебя даже освободить от ответственности за нарушение", - отметил Гетманцев.

Читайте также: Гетманцев предлагает Раде ввести 20% налог на услуги от Youtube, Google, Facebook и других международных корпораций

По его словам концепция ответственности только при наличии вины существует еще со времен римского права.

"А в финансовом праве у нас, в нашей конкретно отдельно взятой стране считается, что надо, наоборот, выписать прямо в закон те случаи, когда налогоплательщик не отвечает за свое нарушение (ошибка почты, банка и т.д.). Но их же все не предусмотришь, их море. Это же жизнь. Поэтому мы вводим концепцию вины. Мы говорим, что если налогоплательщик уклоняется от уплаты налога, то он будет привлечен к ответственности по серьезным правонарушениям, только если в его действиях есть вина", - сказал глава налогового комитета ВР.

Полный текст интервью с Даниилом Гетманцевым читайте здесь.