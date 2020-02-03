Апрельская погода в феврале: синоптики зафиксировали в Киеве новый температурный рекорд

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 2 февраля после полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,7°С, что на 1,4°С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 2002 году.

Благодаря такой максимальной температуре воздуха, среднесуточная температуре 2 февраля достигли +7,9°С, что на 1,6°С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался тоже с 2002 года. По климатической нормой такое значение соответствует температуре конца первой декады апреля.

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Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории среднемесячная температура января 2020 года в Киеве составила 0,8 градусов тепла, что на 6,4 градусов выше климатической нормы. Нынешний январь занял вторую позицию после января 2007 года среди самых теплых с 1881 года.