Зеленский и Эрдоган встретились в Киеве. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Торжественная церемония прошла в Мариинском дворце. Главы государств провели смотр строя почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Турецкой Республики.
После встречи президентов в формате тет-а-тет состоится восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня под председательством Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Также будут подписаны украинско-турецкие двусторонние документы.
Главы государств встретятся с представителями средств массовой информации.
Также президенты Украины и Турецкой Республики примут участие в Украинско-турецком бизнес-форуме.