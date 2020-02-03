Зеленский и Эрдоган встретились в Киеве. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Торжественная церемония прошла в Мариинском дворце. Главы государств провели смотр строя почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Турецкой Республики.

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После встречи президентов в формате тет-а-тет состоится восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня под председательством Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Также будут подписаны украинско-турецкие двусторонние документы.

Главы государств встретятся с представителями средств массовой информации.

Также президенты Украины и Турецкой Республики примут участие в Украинско-турецком бизнес-форуме.