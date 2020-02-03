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03.02.20 12:18

Избирательный кодекс нужно исправить до проведения местных выборов, - Корниенко

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявляет о необходимости внести технические изменения в Избирательный кодекс до проведения местных выборов, запланированных на осень текущего года.

депутат,вр,рада,верховная

"Мы сейчас провели анализ Избирательного кодекса. Видим, что там очень много технических нюансов. Их надо срочно исправлять, потому что в конце третьей сессии Верховная Рада, согласно с Конституцией, должна объявить местные выборы", - сказал Корниенко на заседании Согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Он пояснил, что, если местные выборы будут объявлены в технически не совершенных условиях, то будет много угроз, особенно "не топовым партиям".

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"Этим обязательно надо заняться на этой сессии, внести эти технические изменения", - сказал Корниенко.

Напомним, местные выборы в Украине должны пройти в конце октября 2020 года.

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