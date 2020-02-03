Избирательный кодекс нужно исправить до проведения местных выборов, - Корниенко

"Мы сейчас провели анализ Избирательного кодекса. Видим, что там очень много технических нюансов. Их надо срочно исправлять, потому что в конце третьей сессии Верховная Рада, согласно с Конституцией, должна объявить местные выборы", - сказал Корниенко на заседании Согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Он пояснил, что, если местные выборы будут объявлены в технически не совершенных условиях, то будет много угроз, особенно "не топовым партиям".

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"Этим обязательно надо заняться на этой сессии, внести эти технические изменения", - сказал Корниенко.

Напомним, местные выборы в Украине должны пройти в конце октября 2020 года.