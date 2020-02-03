Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
03.02.20 12:42

Обсуждаем идею объединения ЕСВ, налога на доходы физлиц и военного сбора в единую меньшую ставку, - Гетманцев о налогообложении зарплат

Вопрос снижения налогового давления на фонд заработной платы с целью подтолкнуть бизнес платить зарплаты "по-белому", а не "в конвертах", обсуждается на уровне Минфина и налогового комитета ВР.

гетманцев

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

"Мы обсуждаем сейчас этот вопрос с Министерством финансов. Есть идея объединения обязательных платежей – ЕСВ, налога на доходы физлиц и военного сбора. Мы хотим их объединить и уменьшить общую ставку", - рассказал он.

При этом Гетманцев отметил, что "15%, это минимальная ставка, которая должна быть при налогообложении доходов физических лиц" и добавил, что "выступал за умеренную прогрессию".

Читайте также: В Налоговом кодексе до сих пор действует атавизм Совка - ответственность без вины. Мы предлагаем это изменить, - Гетманцев

Полный текст интервью с Даниилом Гетманцевым читайте здесь.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100