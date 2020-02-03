Январь-2020 в Киеве стал вторым самым теплым месяцем с 1881 года. Установлены новые климатические нормы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура января в Киеве составляла + 0,8°С, что на 6,4°С выше климатической нормы.

Нынешний январь занял вторую позицию после января 2007 года среди самых теплых с 1881 года.

"Холоднее всего было 7 января, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 5,3°С, а теплее всего - 11 числа, когда максимальная температура поднялась после полудня до +7,1 градусов. Но метеорологическая зима в столицу так и не пришла, хотя две трети календарной уже прошло", - сказано в сообщении.

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Осадков в Киеве за месяц выпало 21 мм, что составило лишь 44% климатической нормы.

"Ввиду того, что в этом году заканчивается очередной климатический период, который начался в январе 1991 года, в обсерватории подсчитали новые климатические нормы. Новая климатическая норма в Киеве температуры воздуха для января составляет -3,2°С, и выше предыдущего значения на 2,4°С.

Относительно осадков, то новая их норма составляет 37 мм, и меньше от предыдущего значения на 11 мм", - сказано в сообщении пресс-службы.