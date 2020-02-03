Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
03.02.20 13:03

Надеюсь, что Рада на этой сессии поставит точку в земельной реформе, - Корниенко

Верховная Рада может завершить земельную реформу на своей третьей сессии, которая начнется 4 февраля и продлится до 17 июля.

земля,рынок,дорога,озеро,река,поле,поля,лан,грунт,земельный,сельское,хозяйство,нива,с/х

Об этом сказал первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко во время заседания Согласительного совета парламента 3 февраля, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"О тех вещах, которые остались с прошлой сессии, то это, конечно, реформа в сфере земельного законодательства. И я надеюсь, что мы на этой сессии поставим уже точку в этом вопросе, - примем эту реформу. Она максимально обсуждалась, проговорена с людьми и наиболее такая, где все замечания учтены", - заявил Корниенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закон о рынке земли с учетом внесенных правок может быть принят в начале февраля, - Арахамия

Похожая ситуация, по его словам, и с реформой трудового законодательства, но "она еще, возможно, нуждается в некоторых обсуждениях, но она важна для бизнеса и дальнейшего развития этой сферы".

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100