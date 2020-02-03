Новый текст законопроекта о децентрализации планируем подготовить к концу февраля, - Корниенко

Об этом он сказал во время брифинга после заседания согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Две-три недели сейчас будут консультации и обсуждения. То есть ориентировочно мы планируем на конец февраля выйти с готовым текстом. Но так как в обсуждении примет участие несколько тысяч человек, то это надо обсудить. Конечно, у них позиция похожа, потому что это мэры, руководители местного самоуправления, у них не будет много дискуссий между собой", - сказал Корниенко.

Он отметил, что сейчас перед новым вице-премьером по вопросам развития территорий Денисом Шмыгалем стоит задача оперативно провести по регионам и областным центрам обсуждение этой реформы.

По словам Корниенко, текст законопроекта будут готовить после обсуждения.

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Напомним, 13 декабря президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти.

Однако 16 января по результатам встречи с председателем и заместителями председателя фракции партии "Слуга народа" Зеленский решил отозвать поданный им ранее проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку.